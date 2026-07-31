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Unnao News: पीडी के बावजूद किसान को भेज दी 1.15 लाख की आरसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: मोहान। बिजली कनेक्शन पीड़ी कराने के बाद एक लाख पंद्रह हजार की आरसी भेज

Unnao News: पीडी के बावजूद किसान को भेज दी 1.15 लाख की आरसी

Unnao News: मोहान। बिजली कनेक्शन पीड़ी कराने के बाद एक लाख पंद्रह हजार की आरसी भेज दी गई। सुधार के लिए डेढ़ साल में दर्जनों शिकायते की पर सुनवाई नहीं हुई। एसडीओ, जेई ने एक्सईएन से मिलकर सुधार की बात कहीं तब भी ध्यान नहीं गया। अब आरसी जारी होने पर किसान परेशान है, इसकी शिकायत डीएम से करते हुए आरसी निरस्त कराकर न्याय दिलाने की मांग उठाई।हसनगंज सब स्टेशन के सेमरा गांव निवासी मोहम्मद सफीक ने वर्ष 2008 में एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन कराया था। 2017 तक बिजली उपभोग कर बकाया बिल का भुगतान कराकर कनेक्शन डिस्कनेशन करा दिया। बिल के अलावा पीड़ी का निर्धारित शुल्क भी जमा किया था।

इसकी कुछ रसीदे भी किसान को मिली थी। सात साल बाद वर्ष 2024 में 115716 रुपए का बिल किसान के घर दोबारा भेजा गया तो वह देखकर दंग रह गए। बिजली कार्यालय जाकर पीड़ी संबधित कागजात दिखाए और आरसी निरस्त करने की मांग उठाई, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है की डेढ़ साल तक अफसर एयर दौड़ाते रहे और बकाए की सूची से नाम नहीं कटा। पीड़ित उपभोक्ता मोहम्मद सफीक ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। अब राजस्व कर्मी वसूली के लिए परेशान कर रहे है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी सूर्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि पीड़ित का कनेक्शन पीड़ी हो गया था। लेकिन टेक्निकल समस्या के कारण बिल चलता रहा, जिसकी आरसी निरस्त करने के लिए एक्सईएन को फाइल भेजी गई है। जल्द ही समस्या का निस्तारण हो जाएगा। मामले में अधीक्षण अभियंता उन्नाव अमिय सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की जानकारी नहीं है, हालाकि संबधित अफसरों से वार्ता कर, जांच कराकर निर्णय लिया जाएगा। यदि टेक्निकल वजह से ऐसा हुआ होगा, तो इस बाबत भी जवाब तलब करेंगे।

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