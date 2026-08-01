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Unnao News: हादसे में किसान की मौत, पत्नी ने कराई रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: बीघापुर। सड़क दुर्घटना में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के

Unnao News: हादसे में किसान की मौत, पत्नी ने कराई रिपोर्ट

Unnao News: बीघापुर। सड़क दुर्घटना में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के तीन दिन बाद मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अकवाबाद गांव निवासी सुषमा ने बताया कि 28 जुलाई को उनके पति अवधेश कुमार खेत से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सौ शैय्या अस्पताल ले जाया गया, जहां से हैलट रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी अरविंद कुमार कटियार ने बताया कि वाहन नंबर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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