Unnao News: हादसे में किसान की मौत, पत्नी ने कराई रिपोर्ट
Unnao News: बीघापुर। सड़क दुर्घटना में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के
Unnao News: बीघापुर। सड़क दुर्घटना में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के तीन दिन बाद मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अकवाबाद गांव निवासी सुषमा ने बताया कि 28 जुलाई को उनके पति अवधेश कुमार खेत से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सौ शैय्या अस्पताल ले जाया गया, जहां से हैलट रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी अरविंद कुमार कटियार ने बताया कि वाहन नंबर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।