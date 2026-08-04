Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: कार की टक्कर से पैदल राहगीर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: उन्नाव। गंगाघाट थानाक्षेत्र के उन्नाव-कानपुर मार्ग पर पैदल जा रहे अधेड़ को कार ने

Unnao News: कार की टक्कर से पैदल राहगीर की मौत

Unnao News: उन्नाव। गंगाघाट थानाक्षेत्र के उन्नाव-कानपुर मार्ग पर पैदल जा रहे अधेड़ को कार ने टक्कर मार दी। अधेड़ गम्भीर रुप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया। यहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।माखी थाना क्षेत्र के गिरवरखेड़ा गांव के रहने वाले 58 वर्षीय रज्जन लाल पुत्र पुत्तू लोधी किसानी करता था। गांव में चर्चा है कि कुछ समय से ट्रेन में मांगता खाता था और मोतीनगर मोहल्ला बड़े हनुमान मंदिर में सफाई व सेवादारी करता था। रविवार की रात पैदल घर जा रहा था। कानपुर-उन्नाव मार्ग पर मरहला चौराहा के पास कार ने टक्कर मार दी।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: वाहन के धक्के से राजगीर की मौत

गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया। यहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से पेंटर की मौत
ये भी पढ़ें:Hardoi News: हरिद्वार जाने निकले अधेड़ की इलाज के दौरान मौत, हादसे की आशंका
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Unnao Latest News Accident अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।