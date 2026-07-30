Unnao News: नैमिषारण्य से लौट रहे बुजुर्ग की बस में मौत
Unnao News: कानपुर के एक बुजुर्ग, शिवराम पाल, नैमिषारण्य से दर्शन कर लौटते समय बस में अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गए। परिजनों को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और शव को गांव ले गए। शिवराम पहले से अस्वस्थ थे और उनकी उम्र 67 वर्ष थी।
Unnao News: चकलवंशी। नैमिषारण्य से दर्शन कर लौट रहे कानपुर निवासी एक बुजुर्ग की निजी बस में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बस के चकलवंशी पहुंचने पर उन्हें नीचे उतारा गया, जहां परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और शव को गांव लेकर चले गए। कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव निवासी 67 वर्षीय शिवराम पाल अपनी पत्नी सोनकली और गांव के अन्य लोगों के साथ नैमिषारण्य स्थित चक्रतीर्थ स्नान एवं मां ललिता देवी के दर्शन के लिए गए थे। मृतक के बेटे दुर्गेश पाल ने बताया कि उनके पिता पहले से अस्वस्थ चल रहे थे और उन्हें बुखार भी था।
गुरुवार को वह संडीला से निजी बस द्वारा गांव लौट रहे थे। रास्ते में मियागंज के पास लघुशंका के बाद वह दोबारा बस में अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद पत्नी ने उन्हें आवाज दी, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद बस को चकलवंशी चौराहे पर रोका गया और परिजनों को सूचना दी गई। मृतक खेती-किसानी करते थे। उनके परिवार में दो बेटे सर्वेश और दुर्गेश तथा दो बेटियां सुमन और मंजू हैं। थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के अनुसार बुजुर्ग पहले से बीमार थे और बस में उनकी मौत हो गई। परिजन बिना किसी कानूनी कार्रवाई के शव गांव ले गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।