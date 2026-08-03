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Unnao News: बाइक सवार युवकों ने लाठी से हमला कर बुजुर्ग को किया जख्मी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: हिलौली में एक बुजुर्ग पर बाइक सवार युवकों ने उनके नाती-नातिन के साथ लौटते समय लाठी से हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हमलावर मौके से भाग गए, जिससे परिवार और बच्चों में दहशत बढ़ गई है।

Unnao News: बाइक सवार युवकों ने लाठी से हमला कर बुजुर्ग को किया जख्मी, केस दर्ज

Unnao News: हिलौली। स्कूल से नाती व नातिन को लेकर घर लौट रहे बुजुर्ग पर बाइक सवार युवकों ने लाठी से हमला कर जख्मी कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर मौरावां पुलिस ने दो नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। मौरावां थाना क्षेत्र के गुलरिहा गांव के रहने वाले रमेश सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि 27 जुलाई की दोपहर वह अपने नाती-नातिन को स्कूल से लेकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गुलरिहा-बैसनखेड़ा मोड़ पर चंदेरीखेड़ा गांव निवासी गोपाल पुत्र पद्मशंकर और गोलू पुत्र इंद्र कुमार अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और बिना किसी बात के लाठी से हमला कर दिया।

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शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए दो बाइक से मौके से फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि घटना पूर्व नियोजित थी। मारपीट के बाद परिवार के लोग और बच्चे दहशत में हैं, जिससे बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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