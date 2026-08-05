Unnao News: सड़क हादसे में जख्मी वृद्ध की इलाज के दौरान मौत

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। सड़क हादसे में जख्मी वृद्ध की इलाज के दौरान सोमवार देर रात मौत हो गई। हादसे के नौ दिन बाद वृद्ध की हुई मौत को लेकर परिजन बेहाल होते रहे। उधर, बेटे की तहरीर पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत होने की पुष्टि हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के भग्घाखेड़ा खटई गांव के रहने वाले 60 वर्षीय शिव प्रसाद पुत्र स्व. लाला के नाती अरुण पुत्र विनोद ने बताया कि 26 जुलाई की शाम बकरी चराने के बाद घर लौट रहे थे।

तभी मगरवारा बेहटा मार्ग पर बाइक सवार के टक्कर मारने से वृद्ध जख्मी हो गए। जानकारी पर बेटे मुकेश ने जख्मी पिता को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हैलट रेफर कर दिया। तभी बाइक सवार ने बेटे मुकेश से कहा कि उन्नाव ले चलो। वहां निजी अस्पताल में बेहतर इलाज करवा देंगे। उसके बाद जख्मी पिता को लेकर प्रियदर्शिनी नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां कुछ देर बाद बाइक सवार भाग निकला। उसके बाद परिजन वृद्ध को लेकर परियर गांव स्थित अस्पताल ले गए। हालत में सुधार होने पर परिजन सोमवार सुबह घर ले आए। देर रात हालत बिगड़ने से मौत हो गई। बेटे मुकेश ने सदर कोतवाली में पहले घायल की तहरीर दी थी। वृद्ध की मौत होने के बाद दोबारा सदर कोतवाली में तहरीर दी है। सूचना पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि वृद्ध शिव प्रसाद की पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी। मंगलवार पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।