Unnao News: नवीन गंगा पुल के गड्ढे से अनियंत्रित ई-रिक्शा पलटा, चार सवारी जख्मी
Unnao News: शुक्लागंज। नवीन गंगा पुल पर मंगलवार सायं करीब सात बजे एक ई-रिक्शा सड़क पर
Unnao News: शुक्लागंज। नवीन गंगा पुल पर मंगलवार सायं करीब सात बजे एक ई-रिक्शा सड़क पर स्थित गड्ढे में फंसने के बाद बेकाबू होकर पलट गया। इस दुर्घटना में ई-रिक्शा में सवार चार लोग घायल हो गए।बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा में कुल छह सवारियां सवार थीं, और उसे एक नाबालिग चालक कानपुर से शुक्लागंज की तरफ लेकर आ रहा था। हादसे के तुरंत बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने सभी सवारियों को बाहर निकाला और नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार किया। घायलों में गंगानगर निवासी रेखा गुप्ता, सुनीता, रीता सिंह और एक अज्ञात युवक शामिल हैं।
चश्मदीदों ने बताया कि पुल पर बना गड्ढा गहरा था, जिससे अचानक ई-रिक्शा का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गया।
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