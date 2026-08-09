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Unnao News: डस्ट लदा बेकाबू डंपर पलटा, चालक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: अचलगंज। निर्माणधीन सड़क के लिए डस्ट लेकर जा रहा डंपर बेकाबू होकर सड़क पर पलट

Unnao News: डस्ट लदा बेकाबू डंपर पलटा, चालक जख्मी

Unnao News: अचलगंज। निर्माणधीन सड़क के लिए डस्ट लेकर जा रहा डंपर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। केबिन में फंसे चालक को ग्रामीणों ने बाहर निकाल कर सीएचसी पर भर्ती कराया। यहां उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। नगर पंचायत अचलगंज स्थित हड़हा से धन्नीपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण चल रहा है। जिसमें डालने के लिए शनिवार को ले जाई जा रही डस्ट से भरा डंपर बबुआइन खेड़ा गांव के समीप सड़क पर बेकाबू होकर पलट गया। डंपर चला रहा कानपुर देहात थाना रूरा क्षेत्र के काशीपुर गांव निवासी चालक गोलू केबिन में ही फंस गया।

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ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाल कर सीएचसी भेज दिया गया। इस दौरान सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध रही। ठेकेदार ने डंपर हटवाने के लिए हाइड्रा बुलाया है ।

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