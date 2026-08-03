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Unnao News: महिला ने तीन लोगों पर धमकी देने का दर्ज कराया केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: बीघापुर के मझिगवां गांव में शांति देवी ने पड़ोसी पर घरेलू विवाद के चलते गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रेम शंकर ने उनकी पत्नी और पिता को नुकसान पहुँचाया और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की है।

Unnao News: महिला ने तीन लोगों पर धमकी देने का दर्ज कराया केस

Unnao News: बीघापुर। बारा सगवर थाना क्षेत्र के मझिगवां गांव की रहने वाली शांति देवी पत्नी विनोद कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र लेकर आरोप लगाया कि 30 जुलाई सुबह पड़ोसी प्रेम शंकर उनकी पत्नी मीना तथा पिता शिवमंगल घरेलू विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी कर दिया। शिवमंगल ने जान से मारने की धमकी भी दी है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि तीनों लोग के विरुद्ध गाली गलौज व धमकी का केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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