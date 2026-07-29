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Unnao News: विवाहिता ने पति समेत 9 ससुरालीजनों पर दर्ज कराया केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: चकलवंशी की रुकसाना ने पति आमीन और ससुराल वालों पर मारपीट और दूसरी शादी का प्रयास करने का आरोप लगाया। ससुराल वालों ने एक साल पहले उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिन पहले सुलह करवाई गई थी, लेकिन पति अब विदेश से लौटकर दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

Unnao News: विवाहिता ने पति समेत 9 ससुरालीजनों पर दर्ज कराया केस

Unnao News: चकलवंशी। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नबाबगंज कस्बा निवासी कमालुद्दीन की बेटी रुकसाना ने माखी पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया कि तीन साल पहले माखी थाना क्षेत्र के अकबरपुर दबौली गांव निवासी आमीन पुत्र हसरत के शादी हुई थी। एक साल पहले ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। कुछ दिन पहले पति विदेश जाने लगा तो सुलह करवा कर ससुराल ले गए। जहां पति ने मारपीट की और विदेश चला गया। पति को विदेश से वापस आए 25 दिन हो गए और वह गुपचुप तरीके से दूसरी शादी करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने पति आमीन, ससुर हसरत, सास नसीबा, जेठ रिंकू, जेठानी शकीला, देवर आशिक, ननद नफीसा, जेठानी रहमुतुन पत्नी टिंकू सहित नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि पीडिता की तहरीर पर नौ लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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