Unnao News: कुत्ते के गंदगी करने पर भिड़े दो पक्ष, तीन घायल
Unnao News: चकलवंशी में कुत्ते के गंदगी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस झगड़े में एक किशोर सहित दो लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष ने पुलिस में तहरीर दी कि उनका पड़ोसी का कुत्ता अक्सर घर के सामने गंदगी करता है। मामले की जांच की जा रही है।
Unnao News: चकलवंशी। कुत्ते के गंदगी करने पर दो पक्ष भिड़ गए। मारपीट में किशोर सहित दो लोग घायल हुए हैं। आसीवन थाना क्षेत्र के बनौनी गांव के रहने वाले 52 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र स्व. कल्लू प्रसाद ने गुरुवार देर रात पुलिस में तहरीर देकर बताया कि पड़ोस में विशाल पुत्र श्यामलाल का पालतू कुत्ता अक्सर घर के सामने गंदगी करता है। वहीं राम देवी पत्नी श्यामलाल ने तहरीर देकर बताया कि हमारे घर का पालतू कुत्ता नहीं है। मोहल्ले में रहता है घर आ जाता है तो खाना दे दिया जाता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।
देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायलों को मियागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डाक्टर ने चंद्रपाल की नाक पर गंभीर चोट को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। मामले की जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।