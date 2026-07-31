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Unnao News: कुत्ते के गंदगी करने पर भिड़े दो पक्ष, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: चकलवंशी में कुत्ते के गंदगी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस झगड़े में एक किशोर सहित दो लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष ने पुलिस में तहरीर दी कि उनका पड़ोसी का कुत्ता अक्सर घर के सामने गंदगी करता है। मामले की जांच की जा रही है।

Unnao News: कुत्ते के गंदगी करने पर भिड़े दो पक्ष, तीन घायल

Unnao News: चकलवंशी। कुत्ते के गंदगी करने पर दो पक्ष भिड़ गए। मारपीट में किशोर सहित दो लोग घायल हुए हैं। आसीवन थाना क्षेत्र के बनौनी गांव के रहने वाले 52 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र स्व. कल्लू प्रसाद ने गुरुवार देर रात पुलिस में तहरीर देकर बताया कि पड़ोस में विशाल पुत्र श्यामलाल का पालतू कुत्ता अक्सर घर के सामने गंदगी करता है। वहीं राम देवी पत्नी श्यामलाल ने तहरीर देकर बताया कि हमारे घर का पालतू कुत्ता नहीं है। मोहल्ले में रहता है घर आ जाता है तो खाना दे दिया जाता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।

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देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायलों को मियागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डाक्टर ने चंद्रपाल की नाक पर गंभीर चोट को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। मामले की जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी।

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