Unnao News: बच्चों के हितों और अधिकारों में न हो लापरवाही : डीएम

Unnao News: उन्नाव। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम घनश्याम मीना की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को बच्चों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों, बाल कल्याण समिति के कार्यों, वन स्टाफ सेंटर के कार्य, चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, किशोर न्याय बोर्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल श्रम एवं भिक्षा बृत्ति की रोकथाम हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की सहायता आदि बिंदुओं पर समीक्षा कर जानकारी ली。

बाल संरक्षण के मामले

जिलाधिकारी ने कहा कि बाल श्रम, बाल विवाह, बच्चों के शोषण एवं अन्य बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जनपद में बाल भिक्षा बृत्ति एवं बाल श्रम रोके जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किया जाए। साथी गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एनटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को क्रियाशील किया जाए अभियान चलाकर जनपद में बाल श्रमिकों एवं बाल भिक्षा में संलिप्त बालक बालिकाओं को मुक्त कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। आर्थिक रूप से कमजोर तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पहचान प्राथमिकता के साथ किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी भी स्थिति में प्रसव पूर्व लिंग की परीक्षण की घटनाएं न हो को कहा। कहा ऐसे करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा की जो बच्चे गायब हो गए हैं वह पुन: मिल जाए। इसके लिए अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाए ।