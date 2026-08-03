Unnao News: भूमि कब्जे को लेकर मारपीट, क्रास केस दर्ज
Unnao News: बीघापुर के छुलिहा गांव में बबलू कुमार ने अपने पड़ोसियों पर भूमि विवाद को लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी हमला होने की शिकायत दर्ज कराई है। थाने में दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर क्रॉस केस दर्ज किया गया है।
Unnao News: बीघापुर। कोतवाली क्षेत्र के छुलिहा गांव निवासी बबलू कुमार पुत्र सरजू प्रसाद ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में भूमि खाली पड़ी है। पड़ोस के राजेश कुमार तथा उनका बेटे राजा व सोहनलाल पुत्र पीतांबर भूमि पर आकर नींव खोदने लगे और मना करने पर गाली दी। मौके पर पहुंच बेटे सर्वजीत ने घटना की वीडियो बनाने लगा। तीनों लोग तथा कुछ अज्ञात लोगों ने उसके बेटे के साथ मारपीट करने लगे। आवाज सुनकर मैं और मेरी बेटी श्रेया तथा पत्नी सीता बचाने पहुंची तो तीनों लोगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है।
दूसरे पक्ष से सीता देवी पत्नी राजेश कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सहन की भूमि पर बबलू व उनके बेटे सरबजीत व चेतन तथा पड़ोसी मुनेश्वर पुत्र होरीलाल नाली बनाने लगे। विरोध करने पर लाठी व कुल्हाड़ी लेकर उसे व उसके बेटों के ऊपर जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार कटियार ने बताया कि दोनों ओर से मिले तहरीर के आधार पर क्रास केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच निबई चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम को सौंपी गई है।
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