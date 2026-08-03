Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: भूमि कब्जे को लेकर मारपीट, क्रास केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: बीघापुर के छुलिहा गांव में बबलू कुमार ने अपने पड़ोसियों पर भूमि विवाद को लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी हमला होने की शिकायत दर्ज कराई है। थाने में दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर क्रॉस केस दर्ज किया गया है।

Unnao News: भूमि कब्जे को लेकर मारपीट, क्रास केस दर्ज

Unnao News: बीघापुर। कोतवाली क्षेत्र के छुलिहा गांव निवासी बबलू कुमार पुत्र सरजू प्रसाद ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में भूमि खाली पड़ी है। पड़ोस के राजेश कुमार तथा उनका बेटे राजा व सोहनलाल पुत्र पीतांबर भूमि पर आकर नींव खोदने लगे और मना करने पर गाली दी। मौके पर पहुंच बेटे सर्वजीत ने घटना की वीडियो बनाने लगा। तीनों लोग तथा कुछ अज्ञात लोगों ने उसके बेटे के साथ मारपीट करने लगे। आवाज सुनकर मैं और मेरी बेटी श्रेया तथा पत्नी सीता बचाने पहुंची तो तीनों लोगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है।

दूसरे पक्ष से सीता देवी पत्नी राजेश कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सहन की भूमि पर बबलू व उनके बेटे सरबजीत व चेतन तथा पड़ोसी मुनेश्वर पुत्र होरीलाल नाली बनाने लगे। विरोध करने पर लाठी व कुल्हाड़ी लेकर उसे व उसके बेटों के ऊपर जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार कटियार ने बताया कि दोनों ओर से मिले तहरीर के आधार पर क्रास केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच निबई चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम को सौंपी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।