Unnao News: वरिष्ठ प्रवक्ताओं से जांच डायट प्रवक्ता को नहीं स्वीकार

Unnao News: उन्नाव। संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रवक्ता में छिड़ी रार आरोप-प्रत्यारोप के बाद जांच तक जा पहुंची है। प्रवक्ता डॉ. उमा प्रसाद पटेल की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए प्रभारी प्राचार्य प्रसेनजीत ने दो सदस्यीय टीम नामित की है। मगर प्रवक्ता उमा को टीम में शामिल दोनों वरिष्ट प्रवक्ताओं से जांच स्वीकार नहीं है। डॉयट प्रवक्ता उमा ने आरोप लगाया है इन्हीं पांच वरिष्ठ प्रवक्ताओं के बैठने के लिए यह नौबत बनी है। अब उन्हीं वरिष्ठ प्रवक्ताओं को जांच दी जाएगी तो उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी। शिकायतकर्ता ने डॉयट से बाहर किसी अधिकारी को जांच के लिए नामित करने की मांग रखी है।

वहीं जो जांच पत्र शिकायतकर्ता को मिला है। वह एक अगस्त का है। जबकि उसे बुधवार को भेजा गया। प्रवक्ता उमा का आरोप था कि डॉयट में 28 जुलाई केा वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार मौर्य व अन्य ने मिलकर सामाजिक विज्ञान की लैब में रखे सामान को बाहर फेंकवा दिया था। इसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता ने लैब के सामान को अस्त-व्यस्त तरीके से शौचालय में रखवा दिया। प्रवक्ता ने साक्ष्य न मिटाए जा सके इसके लिए शौचालय में ताला लटका दिया था। इसके बाद बिना एससीईआरटी के अनुमति लिए लैब में शासकीय सामग्री को तहस नहस करने पर प्रवक्ता उमा पटेल ने महानिदेशक, निदेशक, प्रभारी डायट प्राचार्य को शिकायत करने के साथ सदर कोतवाली में मामले की तहरीर दी थी। हालांकि अभी पुलिस को दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं डॉयट प्राचार्य ने मामले की जांच के लिए दो वरिष्ठ प्रवक्ताओं की टीम गठित की है। इसमें वरिष्ठ प्रवक्ता दिनेश कुमार मौर्य और गिरजेश कुमार का नाम शामिल है।