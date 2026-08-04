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Unnao News: अमरनाथ बाबा की तर्ज भक्तों ने बनाया बर्फ का शिवलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: अचलगंज के रामेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को बाबा की मूर्ति को बर्फ से सजाया गया। शिव भक्तों ने दर्शन किया और अभिषेक करके उज्जवल भविष्य की कामना की। टिकौली के रत्नेश्वर और पचोंडडा के सत्येश्वर मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस अवसर पर सेवा समिति के सदस्य मौजूद थे।

Unnao News: अमरनाथ बाबा की तर्ज भक्तों ने बनाया बर्फ का शिवलिंग

Unnao News: अचलगंज। सावन के पहले सोमवार को अचलगंज स्थित रामेश्वर मंदिर में बाबा की मूर्ति को अमरनाथ की तर्ज पर बर्फ से शृंगार किया गया। बाबा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। शिव भक्तों ने पूजन अर्चन के साथ बाबा का अभिषेक कर उज्जवल भविष्य की मनोकामना मांगी। इसी प्रकार टिकौली स्थित रत्नेश्वर, पचोंडडा के सत्येश्वर आदि मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ा रहा। इस मौके पर सेवा समिति के रजत गुप्ता, संजीव व यश आदि मौजूद रहे।

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