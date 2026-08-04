Unnao News: शिवालयों में पहुंच भक्तों ने किया अभिषेक
Unnao News: फतेहपुर चौरासी में भक्तों ने पहले सोमवार को शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। गौरी शंकर, मंगलेश्वर, और नीलकंठेश्वर मंदिरों में भक्तों ने गंगाजल और फल फूल चढ़ाए। मल्लावां के सुनासीर नाथ मंदिर और शिवराजपुर के खेरेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए।
Unnao News: फतेहपुर चौरासी। पहले सोमवार को क्षेत्र के शिव मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। नगर के गौरी शंकर, मंगलेश्वर, रामेश्वर, आनंदेश्वर, कालेश्वर मंदिर तथा ऊगू कस्बा स्थिति नीलकंठेश्वर आदि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर गंगाजल बेलपत्र, भांग धतूरा शमी पत्र फूल माला प्रसाद के साथ पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में भक्त मल्लावां के सुनासीर नाथ मंदिर व शिवराजपुर स्थित खेरेश्वर मंदिर गए। जहां भोलेनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर दोस्तपुर शिवली में रघुनाथ प्रसाद ने केला फल का वितरण कराया।
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