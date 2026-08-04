Unnao News: ओवरब्रिज निर्माण पर पुनर्विचार की मांग, विधायक ने एनएचएआई को लिखा पत्र
Unnao News: भाजपा विधायक बृजेश कुमार रावत ने नवाबगंज में प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के बाद पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव कम हुआ है। यदि ध्वस्तीकरण किया गया तो छोटे व्यापारियों और परिवारों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा।
Unnao News: नवाबगंज। भाजपा विधायक बृजेश कुमार रावत ने नवाबगंज कस्बे में प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण और उसके लिए की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट निदेशक को पत्र भेजकर परियोजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि 13 जुलाई से लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संचालन के बाद पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव 50 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है। भारी वाहन और लंबी दूरी का अधिकांश ट्रैफिक एक्सप्रेसवे पर स्थानांतरित हो चुका है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों में नवाबगंज में प्रस्तावित ओवरब्रिज की आवश्यकता का दोबारा आकलन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई तो वर्षों की मेहनत से खड़ी छोटे व्यापारियों की दुकानें और कई परिवारों के आशियाने उजड़ जाएंगे, जिससे सैकड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।
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