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Unnao News: साइबर ठगी होने पर मिलाए 1930

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: अचलगंज। अचलगंज के कोरारी कला स्थित सनराइज इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर क्राइम पर

Unnao News: साइबर ठगी होने पर मिलाए 1930

Unnao News: अचलगंज। अचलगंज के कोरारी कला स्थित सनराइज इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए गोष्ठी के माध्यम से एक जागरूकता अभियान आयोजित हुआ। गोष्ठी में थाने के उपनिरीक्षक मृत्युंजय बहादुर ने अपनी पुलिस टीम के साथ आन लाइन ठगी, फर्जी काल, बैंकिंग फ्राड, ओटीपी, सोशल मीडिया समेत विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन 1930 व रिपोर्टिंग पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज करने को कहा गया। कार्यक्रम में राजीव शुक्ला, संदीप, सोनिया, मोनू, गौरव श्रीवास्तव समेत विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
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