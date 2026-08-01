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Unnao News: सीपीआर प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर ने बालिकाओं को जीवनरक्षक तकनीक सिखाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: शुक्लागंज के श्री प्रकाश ज्वाला देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में डॉ. सचिन मिश्रा ने छात्राओं और स्टाफ को CPR (कार्डियो पलमोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने पुतले के माध्यम से CPR और माउथ-टू-माउथ रिससिटेशन की विधि बताई। प्रधानाचार्य ने इसे समाजहित में महत्वपूर्ण बताया।

सीपीआर प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर ने बालिकाओं को जीवनरक्षक तकनीक सिखाई
सीपीआर प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर ने बालिकाओं को जीवनरक्षक तकनीक सिखाई

Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। राजधानी मार्ग स्थित श्री प्रकाश ज्वाला देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में शनिवार को वरिष्ठ क्रिटिकल केयर चिकित्सक डॉ. सचिन मिश्रा ने विद्यालय के स्टाफ और छात्राओं को सीपीआर (कार्डियो पलमोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने पुतले के माध्यम से सीपीआर और माउथ-टू-माउथ रिससिटेशन की विधि बताई। डॉ. सचिन मिश्रा ने कहा कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर अत्यंत उपयोगी है, इसकी सही जानकारी होने पर किसी को जीवनदान दिया जा सकता है। प्रधानाचार्य नेहा मिश्रा ने इसे समाजहित में सार्वजनिक करने पर जोर दिया। प्रबंधक भरत त्रिवेदी ने डॉ. मिश्रा का आभार व्यक्त किया। यह प्रशिक्षण कानपुर के सिग्नस नोबल हॉस्पिटल के सौजन्य से आयोजित किया गया।

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