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Unnao News: युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव। युवती की हत्याकर साक्ष्य छिपाने को शव झाड़ियों में फेंकने के दोषी को

Unnao News: युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Unnao News: उन्नाव। युवती की हत्याकर साक्ष्य छिपाने को शव झाड़ियों में फेंकने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला 10 साल बाद आया।

हत्या की जानकारी

अभियोजन के अजय कुमार के मुताबिक, मौरावां थानाक्षेत्र के टोपरा गांव निवासी रामू की 28 वर्षीय बेटी आरती तीन अक्तूबर 2016 को हरियाणा से अपने गांव आई थी। अगले दिन चार अक्तूबर की सुबह वह शंकर बक्शखेड़ा गांव में सामान देने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी। उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। 14 अक्तूबर की सुबह पिंजरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवती की लाश मिली। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर पहचान आरती के रूप में की। उसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महरानीखेड़ा गांव निवासी विमलेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे-प्रथम कविता मिश्रा की कोर्ट में चली। मंगलवार को अंतिम सुनवाई दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियोजन ने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा। उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने विमलेश यादव को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

मोबाइल का इस्तेमाल

हत्या के बाद आरती का मोबाइल कर रहा था प्रयोग : पुलिस ने कंकाल के रूप में आरती की लाश मिलने पर उसके गुमशुदा मोबाइल के नंबर को सर्विलांस पर लगाया। मोबाइल स्वीच ऑफ था। ट्रेस करने पर पता चला कि विमलेश मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। सर्विलांस टीम के इनपुट पर थाना पुलिस ने विमलेश को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की तो बताया कि आरती की हत्या के बाद उसके मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया था। इसके बाद अपना सिम डाला और प्रयोग करने लगा।

दोषी की जानकारी

अपने नाना-नानी की जमीन पाया है : विमलेश यादव मूल निवासी कोदइयाखेड़ा का है। जोकि आरती के गांव के नजदीक है। पर रहता हिलौली क्षेत्र के महारानीखेड़ा गांव में था। महारानीखेड़ा में उसे नाना-नानी की जमीन मिली थी। वहीं, दोषी को सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी सोमवार देर शाम तक वादी मुकदमा मृतका के पिता को नहीं थी।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में न्यायालय ने आरती की हत्या के दोषी को किस सजा दी?
न्यायालय ने आरती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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