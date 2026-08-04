Unnao News: युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

हत्या की जानकारी

अभियोजन के अजय कुमार के मुताबिक, मौरावां थानाक्षेत्र के टोपरा गांव निवासी रामू की 28 वर्षीय बेटी आरती तीन अक्तूबर 2016 को हरियाणा से अपने गांव आई थी। अगले दिन चार अक्तूबर की सुबह वह शंकर बक्शखेड़ा गांव में सामान देने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी। उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। 14 अक्तूबर की सुबह पिंजरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवती की लाश मिली। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर पहचान आरती के रूप में की। उसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महरानीखेड़ा गांव निवासी विमलेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे-प्रथम कविता मिश्रा की कोर्ट में चली। मंगलवार को अंतिम सुनवाई दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियोजन ने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा। उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने विमलेश यादव को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।