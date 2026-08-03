Unnao News: मंदिर में प्रेमी युगल ने जयमाला पहना कर किया विवाह
Unnao News: मां शंकरी देवी मंदिर में एक प्रेमी युगल ने रविवार को वैदिक रीति-रिवाज से विवाह किया। युवक-युवती ने मंदिर को साक्षी मानकर जयमाला पहनाई। दोनों की दोस्ती प्रेम में बदली और शादी का निर्णय लिया। श्रद्धालुओं ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया और सुखद दांपत्य जीवन की कामना की।
Unnao News: सफीपुर। मां शंकरी देवी मंदिर रविवार को एक प्रेमी युगल के विवाह का साक्षी बना। रायबरेली से पहुंचे युवक-युवती ने मां शंकरी देवी को साक्षी मान एक-दूसरे को जयमाला पहनाई और वैदिक रीति-रिवाज से विवाह सम्पन्न किया। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने नवदंपति को सुखद दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। बताया गया कि दोनों की पहले दोस्ती हुई, जो समय के साथ प्रेम में बदल गई। सालों तक एक-दूसरे का साथ निभाने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को विवाह का नाम देने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने सफीपुर स्थित मां शंकरी देवी मंदिर को चुना और देवी के समक्ष जीवनभर साथ निभाने की शपथ ली।
विवाह की रस्में विधि-विधान से सम्पन्न कराई गईं। सात फेरे लेने के बाद दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। मंदिर परिसर में इस अनोखे विवाह की चर्चा दिनभर होती रही। श्रद्धालुओं ने नवदंपति को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखी एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की।
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