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Unnao News: दम्पति को मारपीट कर किया जख्मी, 4 पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: हिलौली, संवाददाता। रास्ते में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में दंपती के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 4 लोगों पर केस दर्ज कर

Unnao News: दम्पति को मारपीट कर किया जख्मी, 4 पर केस दर्ज

Unnao News: हिलौली, संवाददाता। रास्ते में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में दंपती के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौरावां कस्बा के मझकोरिया मोहल्ला के रहने वाले मो. रईस ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि मोहल्ले के कुछ लोग सबमर्सिबल चला कर रास्ते में पानी भर देते हैं। जिससे लोगों का आवागमन बाधित होता है। आरोप है कि दो अगस्त की शाम उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी को भी पीट दिया।

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शोर सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना में दम्पति घायल हो गए। इलाज बाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर सानू उर्फ इमरान, नोहीद, सिम्मी और सोफिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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