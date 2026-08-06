Unnao News: दम्पति को मारपीट कर किया जख्मी, 4 पर केस दर्ज
Unnao News: हिलौली, संवाददाता। रास्ते में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में दंपती के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 4 लोगों पर केस दर्ज कर
Unnao News: हिलौली, संवाददाता। रास्ते में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में दंपती के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौरावां कस्बा के मझकोरिया मोहल्ला के रहने वाले मो. रईस ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि मोहल्ले के कुछ लोग सबमर्सिबल चला कर रास्ते में पानी भर देते हैं। जिससे लोगों का आवागमन बाधित होता है। आरोप है कि दो अगस्त की शाम उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी को भी पीट दिया।
शोर सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना में दम्पति घायल हो गए। इलाज बाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर सानू उर्फ इमरान, नोहीद, सिम्मी और सोफिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।