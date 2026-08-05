Unnao News: वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रवक्ता में छिड़ी रार, शौचालय में भरवाया लैब का सामान

Unnao News: उन्नाव में डॉयट में वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रवक्ता के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों पर मामला आगे बढ़ा। प्रवक्ता डॉ. उमा प्रसाद पटेल ने सुरेन्द्र कुमार मौर्य पर सरकारी सामग्री के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने प्राचार्य और पुलिस को जानकारी दी है, जबकि मौर्य ने सफाई दी है कि मामला बढ़ाया जा रहा है।

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बैठी जांच के बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रवक्ता के बीच छिड़ी आपसी रार अब शासन स्तरीय अफसर और सदर कोतवाली की चौखट तक जा पहुंची है। डॉयट में तैनात वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार मौर्य पर प्रवक्ता डॉ. उमा प्रसाद पटेल ने आरोप लगाया है कि एससीईआरटी से अनुमति लिए बिना उन्होंने न सिर्फ लैब में रखी शासकीय सामग्री से छेड़छाड़ की बल्कि शौचालय में उसे रखवाकर बर्बाद कर दिया। प्रवक्ता ने महानिदेशक, निदेशक और प्रभारी प्राचार्य को मामले से अवगत कराया है। सदर कोतवाली में भी एक अगस्त को तहरीर देकर खुद को जान माल को खतरा बताकर उचित कार्रवाई की फरियाद लगाई है।

प्रवक्ता की लेब की स्थिति डॉयट में तैनात डॉ. उमा प्रसाद पटेल समाजिक विज्ञान-2 के प्रवक्ता है। बच्चों को नक्शा, ग्लोब, मॉडल और चार्टों की सहायता से सामाजिक विज्ञान विषय में ज्ञान प्राप्त कराने के लिए लैब स्थापित की गई है। इस लैब में निपुण सेल और कला क्राफ्ट की लैब भी है। प्रवक्ता का आरोप है कि 28 जुलाई को वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार मौर्य व अन्य के द्वारा लैब में प्रवेश कर सभी शाशकीय सामग्री को बलपूर्वक बाहर गैलरी में फेंक दिया। जिसे बाद में बगल के बाथरूम में रखवा दिया गया। जिसके बाद प्रवक्ता का कहना है साक्ष्य न मिटाए जा सके इसके लिए उसने बाथरूम में ताला लगा दिया। प्रवक्ता का यह भी आरोप है लगे ताले को खुलवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें। प्रवक्ता ने कहा कि सारा मामला सीसीटीवी में कैद है। उसने प्रभारी प्राचार्य को 28 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज डिलीट न हो इसके लिए पत्र भी दिया है। वहीं इस मामले में प्रभारी प्राचार्य से हकीकत जानने का प्रयास फोन न उठने के कारण सफल नहीं रहा। उधर इस मामले में सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने कहा कि अभी मुझे कोई तहरीर मिली नहीं है। हो सकता हो सीधे चौकी प्रभारी को दी गई हो। मैं जानकारी करता हूं। इसके बाद मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

कमरे को लेकर विवाद वरिष्ठ प्रवक्ता का कक्ष खाली फिर· ·भी लैब खाली कराने पर जोर : प्रवक्ता डा. उमा पटेल का आरोप है डॉयट प्राचार्य अमिता सिंह के स्थानांतरण होने के बाद वरिष्ठ प्रवक्ता प्रसेनजीत को प्रभारी प्राचार्य का जिम्मा मिला है। इसके बाद उन्हें प्राचार्य के कक्ष में बैठना चाहिए लेकिन वह प्राचार्य के साथ वरिष्ठ प्रवक्ता कक्ष पर भी कब्जा जमाए हुए है। कहा कि प्रभारी प्राचार्य/वरिष्ठ प्रवक्ता प्रसेनजीत अगर वरिष्ठ प्रवक्ता वाला कमरा खाली कर दे तो दूसरे वरिष्ठ प्रवक्ता उसमें बैठ सकते है। फिर उसे न खाली कर जबरन सामाजिक विज्ञान की लैब को खाली करा दिया।

सुरेन्द्र कुमार मौर्य की सफाई लैब का सामान फेंकने वाले वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार मौर्य का कहना है कि सिर्फ मामले को तूल दिया जा रहा है। सारा प्रकरण प्रभारी प्राचार्य की जानकारी में है। बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले लैब से सामान हटाने के लिए कहा था। अब सामाजिक विज्ञान की लैब भी दूसरी बिल्डिंग में है। यहा कला क्राफ्ट की लैब है। कहा कि शौचालय में खुद प्रवक्ता ने सामान रखवाया है। मैंने नहीं। किसी प्रकार की कोई धमकी भी नहीं दी गई।

जांच की स्थिति अभी बीटीसी मद का रुपया हजम करने पर चल रही जांच: डॉयट में बीटीसी मद का रुपया हजम करने के लगे आरोपों पर जांच का सिललिसा चल रहा है। दो सदस्यीय टीम में शामिल जांच अधिकारी डीडीओ देव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि फाइल मांगी गई है। अभी मिली नहीं है। जल्द देने को कहा है। 13 जुलाई को बैठी जांच में अभी अफसर सिर्फ फाइल-फाइल का खेल ही कर रहे है। उधर अभी गलत ढंग से खर्च धनराशि की जांच के लिए फाइल भी नहीं पहुंची और उधर दूसरे प्रकरण की फाइल तैयार होने की नौबत बन गई।