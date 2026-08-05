Unnao News: नौ लाख खर्च के अभिलेख न दे पाने पर अदायगी का फरमान
Unnao News: उन्नाव। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक की मरौंदा सूचित ग्राम पंचायत के प्रधान रमापति को तालाब
Unnao News: उन्नाव। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक की मरौंदा सूचित ग्राम पंचायत के प्रधान रमापति को तालाब नीलामी का रुपया दूसरे कार्यक्रमों में खर्च करना भारी पड़ गया। तालाब नीलामी के 12 लाख की रकम में तीन लाख रुपए खाते में जमा करके नौ लाख दंगल, मेले आदि पर खर्च कर दिए। इससे जुड़े कोई अभिलेख भी नहीं दे सके। डीएम ने प्रधान को नोटिस जारी धनराशि पंचायत खाते में जमा करने का फरमा दिया है।
शिकायत का विवरण
मरौंदा सूचित निवासी शिवशंकर सविता ने शिकायतीपत्र देकर तालाब नीलामी की मिली रकम का बंदरबांट किए जाने की जानकारी दी थी। बताया था कि गाटा संख्या 949 पर भूमि 2.301 हेक्टेअर जलमग्न भूमि यानि तालाब नाम दर्ज है। इसकी पूर्व में मछली व सिंघाड़ा आदि के लिए नीलामी की गई थी, जिससे मिली पूरी रकम को ग्रामसभा के खाते में जमा नहीं किया गया। डीएम ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की थी। टीम ने गांव जाकर सत्यापन किया और अभिलेख जांचे। इसमें केवल तीन लाख रुपये ही खाते में जमा होने की जानकारी सामने आई। डीएम ने प्रधान से जवाब मांगा। जवाब में प्रधान ने नौ लाख रुपये में दंगल, पूर्णिमा पर्व पर मेले आदि के आयोजन में खर्च करना बताया। जब टीम ने अभिलेख मांगे तो प्रधान ने उपलब्ध नहीं कराया। इस पर डीएम घनश्याम मीना ने प्रधान को अनियमित खर्च का दोषी पाया और नोटिस जारी करके नौ लाख रुपये ग्रामसभा के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। कहा कि यदि 15 दिन में रकम जमा नहीं हुई तो भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
नोटिस की प्रकृति
सामान्य प्रश्न
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