Unnao News: अचलगंज नगर पंचायत में 'ताला युद्ध'
Unnao News: अचलगंज। अचलगंज नगर पंचायत एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। अनुशासनहीनता और
Unnao News: अचलगंज। अचलगंज नगर पंचायत एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। अनुशासनहीनता और गोपनीयता भंग के आरोप में निलंबित किए गए लिपिक ने कार्यालय कक्ष में ताला जड़ दिया, जिसके जवाब में नगर पंचायत अध्यक्ष ने उसी ताले के ऊपर दूसरा ताला लगवा दिया। मामले की जांच अधिशाषी अधिकारी को सौंप दी गई है।
लिपिक का निलंबन
नगर पंचायत में तैनात लिपिक धीरेंद्र यादव को नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने अनुशासनहीनता और कार्यालय की गोपनीयता भंग करने के आरोप में 31 जुलाई को निलंबित कर दिया। निलंबन की सूचना एडीएम और एडीएम को भेजी। निलंबन आदेश मिलने के बाद धीरेंद्र यादव कार्यालय कक्ष में ताला लगाकर चले गए। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने उनके लगाए ताले के ऊपर अपना दूसरा ताला जड़वा दिया। इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे नगर पंचायत कार्यालय में होती रही। मामले की जांच अधिशाषी अधिकारी शालिनी त्रिपाठी को सौंपी गई है। उन्होंने निलंबन की पुष्टि करते हुए लिपिक की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। निलंबित लिपिक धीरेंद्र यादव ने अपने ऊपर लगाए गए अनुशासनहीनता और गोपनीयता भंग के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह द्वेषपूर्ण और व्यक्तिगत भावना से प्रेरित है।
नगर पंचायत का विवाद
विवादों से गहरा नाता: नगर पंचायत अचलगंज गठन के बाद से ही लगातार विवादों में रही है। विकास कार्यों से लेकर प्रशासनिक निर्णयों तक अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं। सभासदों के बीच गुटबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लंबे समय से जारी है। कई सभासद इस संबंध में डीएम से शिकायत भी कर चुके हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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