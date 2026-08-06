Unnao News: ब्लड चढ़ते ही युवती की मौत, अस्पताल छोड़ डॉक्टर-स्टाफ फरार

Unnao News: -माखी थानाक्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव की थी पीड़िता, आसीवन में चल रहा था इलाज ब्लड़ चढ़ाने पर युवती की बिगड़ी हालत, मौत बाद हंगामाब्लड़ चढ़ाने पर युवती की ब

Unnao News: चकलवंशी, संवाददाता। आसीवन क्षेत्र में सास्वत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 25 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने एक्सपायरी डेट का खून चढ़ाने के साथ गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे युवती की हालत बिगड़ गई। मौत के बाद डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ और पैथोलॉजी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माखी थानाक्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव निवासी स्वामी दयाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी छोटी बेटी सविता कई दिनों से बीमार थी। जिसका इलाज चल रहा था।

घटना का विवरण अस्पताल में डॉक्टर ने शरीर में खून की कमी बताते हुए ब्लड चढ़ाने की सलाह दी। आरोप है कि डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी ने एक्सपायरी डेट का खून चढ़ा दिया और गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद सविता की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जब स्थिति गंभीर हुई तो डॉक्टर ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए और स्टाफ के साथ अस्पताल छोड़कर भाग निकले। सविता दो बहनों में छोटी थी। मां उर्मिला की करीब 23 वर्ष पहले प्रसव के दौरान ही मौत हो गई थी। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी, अस्पताल के स्टाफ और संबंधित पैथोलॉजी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

परिजनों का गुस्सा गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप सिंह, चौकी प्रभारी हैदराबाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात एसडीएम हसनगंज शालिनी सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचीं और कार्रवाई का भरोसा देकर आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।