Unnao News: शहीदों को याद कर मनाया चेहल्लुम

अंजुमनों ने मातमी धुन पर नौहाखानी और मर्सियो के जरिए करबला का दर्दनाक वाक्या बयान किया। सोमवार रात को गांव के लगभग एक दर्जन इमाम चौकों पर ज्यारत के लिए ताजिए रखे गए। इमाम चौक के अलावा गांव में जगह-जगह रौशनी की सजावट की गई। ताजिया के ज्यारत के लिए रात भर अकीदतमंदों का मजमा लगा रहा। जगह-जगह जायरीनों के लिए लंगर व पानी की सबीलों का इंतजाम किया गया।

पारंपरिक प्रक्रिया

मंगलवार को सभी ताजियों को पारंपरिक तरीके से उठाया गया। पूरे गांव का गश्त किया गया। गश्त के दौरान नौहा पढ़ने वाली विभिन्न अंजुमनों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत में दर्द भरे नौहे पढ़े और मातम किया, जिसे सुनकर हर आंख नम हो गई। गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए गश्त पूरा करने के बाद देर शाम को सभी ताजिए पारंपरिक स्थल कर्बला पहुंचे, जहां उन्हें नम आंखों और पूरे एहतराम के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। ​इस पवित्र और गमगीन मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व पालिका अध्यक्ष बांगरमऊ इजहार खां गुड्डू​, शासन से नामित सभासद अवधेश गुप्ता उर्फ तूफानी, फजलुरrahमान, हबीबुल रहमान बाबूजी, ​एहसान अली, ​इकराम अली, ​मुकर्रम अली ​अजीजुर्रहमान "आदिल", ​रिजवान अली, ​मेराज अली, शहंशाह सहित भारी तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे। ​