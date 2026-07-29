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Unnao News: श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: मोहान के बाबा बिहारी दास मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा और उल्लास के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुबह हवन-पूजन विधि से सम्पन्न हुआ और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कढ़ी-चावल एवं बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।

श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया पर्व
श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया पर्व

Unnao News: मोहान। कस्बा मोहान के बाबा बिहारी दास मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा एवं उल्लास के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह विधि-विधान से हवन-पूजन सम्पन्न हुआ। उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में श्रद्धालुओं को कढ़ी-चावल एवं बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर राजू लाल, विशंभर, मनोज, शशांक, रवि, नीलू, आशीष, पुनीत, कोमल व लाची सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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