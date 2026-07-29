Unnao News: श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया पर्व
Unnao News: मोहान के बाबा बिहारी दास मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा और उल्लास के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुबह हवन-पूजन विधि से सम्पन्न हुआ और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कढ़ी-चावल एवं बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।
Unnao News: मोहान। कस्बा मोहान के बाबा बिहारी दास मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा एवं उल्लास के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह विधि-विधान से हवन-पूजन सम्पन्न हुआ। उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में श्रद्धालुओं को कढ़ी-चावल एवं बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर राजू लाल, विशंभर, मनोज, शशांक, रवि, नीलू, आशीष, पुनीत, कोमल व लाची सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।