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Unnao News: एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, भाई-बहन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गंजमुरादाबाद में बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दो भाई-बहन घायल हो गए। यूपीडा की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों का प्राथमिक उपचार किया। दोनों लखनऊ से गंजमुरादाबाद लौट रहे थे।

एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, भाई-बहन घायल
एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, भाई-बहन घायल

Unnao News: गंजमुरादाबाद । बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार भाई-बहन घायल हो गए। मौके पर पहुंची यूपीडा टीम ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। जानकारी के अनुसार गंजमुरादाबाद निवासी हमदान अपनी बहन अस्फिया के साथ लखनऊ से घर लौट रहे थे। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के सबली खेड़ा गांव के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी और फिर डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना के बाद यूपीडा टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करते हुए दोनों घायलों का मौके पर ही उपचार किया।

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