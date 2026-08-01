Unnao News: एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, भाई-बहन घायल
Unnao News: गंजमुरादाबाद में बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दो भाई-बहन घायल हो गए। यूपीडा की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों का प्राथमिक उपचार किया। दोनों लखनऊ से गंजमुरादाबाद लौट रहे थे।
Unnao News: गंजमुरादाबाद । बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार भाई-बहन घायल हो गए। मौके पर पहुंची यूपीडा टीम ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। जानकारी के अनुसार गंजमुरादाबाद निवासी हमदान अपनी बहन अस्फिया के साथ लखनऊ से घर लौट रहे थे। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के सबली खेड़ा गांव के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी और फिर डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना के बाद यूपीडा टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करते हुए दोनों घायलों का मौके पर ही उपचार किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।