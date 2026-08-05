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Unnao News: गाली देने का विरोध करने पर की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: हिलौली में मौरावां कस्बे की बेबीनाज ने गाली गलौज का विरोध किया तो दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला के दो भाई बचाने आए और वे भी घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है।

Unnao News: गाली देने का विरोध करने पर की मारपीट

Unnao News: हिलौली। मौरावां कस्बा के मझकोरिया गांव की रहने वाली महिला से गाली गलौज का विरोध करना पर दबंगों ने मारपीट कर जानलेवा हमला कर दिया। बचाने आए दो भाई जख्मी हो गए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस छह नामितों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुस्कोरिया मोहल्ला की रहने वाली बेबीनाज उर्फ सिम्मी ने पुलिस में शिकायती पत्र देकर बताया कि दो अगस्त को मोहल्ले के ही निवासी इरफान उर्फ स्टूडेंट, मटूट, भुल्लू और कल्लू उसके घर के सामने खड़े होकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपितों ने डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया।

शोर सुनकर महिला के भाई सानू उर्फ इजरार और बक्कार बचाने पहुंचे तो आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जख्मी दोनों भाइयों का इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही हैं।

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