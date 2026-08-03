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Unnao News: मजदूर का नहर किनारे पड़ा मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: नवाबगंज के कुसुम्भी गांव के पास एक मजदूर का शव नहर किनारे मिला। मृतक की पहचान रिंकू राजपूत के रूप में हुई है। रिंकू की शराब की लत से परिवार परेशान था, जिससे उसके घर में विवाद होते रहे। वह अपने पीछे दो बेटियों और एक बेटे को छोड़ गया है।

Unnao News: मजदूर का नहर किनारे पड़ा मिला शव

Unnao News: नवाबगंज। अजगैन थाना क्षेत्र के कुसुम्भी गांव के पास रविवार शाम नहर किनारे एक मजदूर का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव की पहचान अजगैन थाना क्षेत्र के शीतलगंज मोहल्ला निवासी रिंकू राजपूत पुत्र पुत्तीलाल के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार शाम नवाबगंज-कुसुम्भी मार्ग पर नहर के पास शव पड़ा होने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजगैन थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा。

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शराब की लत से परेशान था परिवार

बताया जा रहा है कि रिंकू मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। लेकिन उसे शराब पीने का लत थी। आए दिन शराब पीने की वजह से घर में विवाद होता था। इसी वजह से उसकी पत्नी काफी समय से नाराज होकर अपने मायके में रह रही थी। मृतक रिन्कू अपने पीछे दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रिंकू राजपूत का शव कहां पाया गया?
रिंकू राजपूत का शव नवाबगंज के कुसुम्भी गांव के पास नहर किनारे पाया गया।
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