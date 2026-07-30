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Unnao News: गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण एजेंसी ने लगाया रक्तदान शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़ी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रानीपुर ग्रांट में रक्तदान शिविर आयोजित किया। लगभग 50 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। यह कार्यक्रम कंपनी के संस्थापक विट्ठलभाई पटेल की पुण्यतिथि पर हुआ। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई।

गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण एजेंसी ने लगाया रक्तदान शिविर
गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण एजेंसी ने लगाया रक्तदान शिविर

Unnao News: बांगरमऊ। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़ी निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा रानीपुर ग्रांट स्थित कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित करीब 50 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। यह रक्तदान शिविर कंपनी के संस्थापक विट्ठलभाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुशांत, अनिल, अमरजीत, अभिनव, उपेंद्र , धर्मेंद्र, अरविंद, आशुतोष उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उनके सामाजिक योगदान की सराहना की गई। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे जनहित के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।

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