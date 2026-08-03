Unnao News: जख्मी युवक ने बाइक चालक पर दर्ज कराया केस
Unnao News: बारा सगवर थाना क्षेत्र के कमलीखेड़ा गांव में राजकुमार को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। राजकुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह बाजार जा रहा था। पुलिस ने बाइक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
Unnao News: बीघापुर। बारा सगवर थाना क्षेत्र के कमलीखेड़ा गांव निवासी राजकुमार पुत्र सुखदीन ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 26 जुलाई को घर से पैदल बाजार जाने के लिए निकला था। तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसका पैर टूट गया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर बाइक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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