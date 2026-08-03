Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: जख्मी युवक ने बाइक चालक पर दर्ज कराया केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: बारा सगवर थाना क्षेत्र के कमलीखेड़ा गांव में राजकुमार को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। राजकुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह बाजार जा रहा था। पुलिस ने बाइक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

Unnao News: जख्मी युवक ने बाइक चालक पर दर्ज कराया केस

Unnao News: बीघापुर। बारा सगवर थाना क्षेत्र के कमलीखेड़ा गांव निवासी राजकुमार पुत्र सुखदीन ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 26 जुलाई को घर से पैदल बाजार जाने के लिए निकला था। तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसका पैर टूट गया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर बाइक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:Kashipur News: सड़क हादसे के आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।