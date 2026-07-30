Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: बाइक व ई-रिक्शा की टक्कर में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: बांगरमऊ/फतेहपुर चौरासी। बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर में घायल हुए

Unnao News: बाइक व ई-रिक्शा की टक्कर में युवक की मौत

Unnao News: बांगरमऊ/फतेहपुर चौरासी। बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर में घायल हुए बाइक चालक की जिला अस्पताल में इलाज दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम बाद परिजनों ने शव का बद्री पुरवा गंगा तट पर अंतिम संस्कार कर दिया।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत

घटना का विवरण

फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के माखनखेड़ा गांव के रहने वाले 30 वर्षीय रामसिंह पुत्र बाबूलाल बुधवार शाम बाइक से बांगरमऊ आ रहा था। तभी बांगरमऊ माढ़ापुर मार्ग पर कल्याणी नदी पुल के पास सामने से आ रहे ई रिक्शा में उसकी बाइक टकराने से वह घायल हो गया था। घायल को सीएचसी डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गुरुवार को इलाज दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही पत्नी लक्ष्मी देवी समेत सभी परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक राम सिंह खेती किसानी कर अपना और परिवार का पेट पालता था। वह अपने पीछे चार बच्चों राजू, कन्हैया, आनंदी और गुनगुन को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया। पोस्टमार्टम के बाद राम सिंह का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार बद्री पुरवा के निकट गंगा तट पर कर दिया है। इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

यह हादसा कब हुआ?
यह हादसा बुधवार शाम को हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Death Unnao News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।