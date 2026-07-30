Unnao News: बाइक व ई-रिक्शा की टक्कर में युवक की मौत

Unnao News: बांगरमऊ/फतेहपुर चौरासी। बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर में घायल हुए बाइक चालक की जिला अस्पताल में इलाज दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम बाद परिजनों ने शव का बद्री पुरवा गंगा तट पर अंतिम संस्कार कर दिया।

घटना का विवरण

फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के माखनखेड़ा गांव के रहने वाले 30 वर्षीय रामसिंह पुत्र बाबूलाल बुधवार शाम बाइक से बांगरमऊ आ रहा था। तभी बांगरमऊ माढ़ापुर मार्ग पर कल्याणी नदी पुल के पास सामने से आ रहे ई रिक्शा में उसकी बाइक टकराने से वह घायल हो गया था। घायल को सीएचसी डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गुरुवार को इलाज दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही पत्नी लक्ष्मी देवी समेत सभी परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक राम सिंह खेती किसानी कर अपना और परिवार का पेट पालता था। वह अपने पीछे चार बच्चों राजू, कन्हैया, आनंदी और गुनगुन को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया। पोस्टमार्टम के बाद राम सिंह का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार बद्री पुरवा के निकट गंगा तट पर कर दिया है। इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।