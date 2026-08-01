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Unnao News: बैरीखेड़ा ने गजाखेड़ा को 76 रन से हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: सोनिक। बिछिया ब्लॉक के सराय कटियान गांव में बसीरतगंज प्रीमियर लीग का फाइनल मैच

Unnao News: बैरीखेड़ा ने गजाखेड़ा को 76 रन से हराया

Unnao News: सोनिक। बिछिया ब्लॉक के सराय कटियान गांव में बसीरतगंज प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में बौरी खेड़ा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गजाखेड़ा को 76 रन से हराकर क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बौरीखेड़ा की टीम ने 9.3 ओवर में 10 विकेट खोकर 96 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गजाखेड़ा की टीम 4.1ओवर में 20 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। विजेता टीम को ट्राफी व 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया। वहीं, उपविजेता टीम को ट्राफी व 2100 रुपये मिले। तनिस को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया।

मैन ऑफ द सीरीज का खिताब सौरभ राजपूत को दिया गया।

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