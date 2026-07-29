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Unnao News: ढाबे पर खड़े चार मिनी ट्रकों में लदे मिले गोवंशी, बजरंग दल ने किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव में कानपुर लखनऊ-हाईवे पर गदन खेड़ा चौराहा के पास चार ट्रक गोवंश से भरे मिले। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और दो चालकों को पकड़ा। इंस्पेक्टर ने बताया कि किसान गाय खरीदकर ले जा रहे थे और सभी कागजात सही पाए गए। ट्रकों को कागजात दिखाने के बाद छोड़ दिया गया।

Unnao News: ढाबे पर खड़े चार मिनी ट्रकों में लदे मिले गोवंशी, बजरंग दल ने किया हंगामा

Unnao News: उन्नाव। कानपुर लखनऊ-हाईवे पर सदर कोतवाली क्षेत्र के गदन खेड़ा चौराहा स्थित इंडियन ढाबा के पास गोवंश से भरे चार ट्रक खड़े मिले। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। दो के चालक मौके से भाग गए जबकि दो को पकड़ लिया। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। चर्चा है कि गोवंश को गोरखपुर से लादा गया था। चालक ढाबा पर खाना खाने के लिए रुके थे। इसी दौरान किसी ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को सूचना दे दी। इंस्पेक्टर चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि बाजार से किसान गाय खरीदकर पालने को ले जा रहे थे।

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सारे कागजात सही मिले हैं। वाहनों को कागज देखने के बाद छोड़ दिया गया।

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