Unnao News: विद्यालय अवधि में कार्यालय में हाजिर लिपिक का रोका वेतन
Unnao News: उन्नाव के सीपीटीएन इंटर कॉलेज के सहायक लिपिक आदर्श कुमार दीक्षित की एक दिन की वेतन रोक दी गई है। डीआईओएस ने बताया कि प्रधानाचार्य ने इसकी सूचना दी थी कि वह विद्यालय के कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। लिपिक को स्पष्टीकरण देने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।
Unnao News: उन्नाव। विद्यालय अवधि में डीआईओएस कार्यालय में उपस्थित सीपीटीएन इंटर कॉलेज ऊगू में तैनात सहायक लिपिक आदर्श कुमार दीक्षित का डीआईओएस ने एक दिन का वेतन रोक दिया। डीआईओएस की ओर से जारी पत्र में कहा कि प्रधानाचार्य द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया है कि आप द्वारा विद्यालय के कार्यों में रूचि नहीं ली जाती है। कार्यालय में उपस्थित रहने की जानकारी प्रधानाचार्य से करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई अवकाश न लेने की जानकारी दी गई। डीआईओएस ने लिपिक को प्रधानाचार्य के माध्यम से दो दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।
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