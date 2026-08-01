Unnao News: हेलमेट मांगने पर शोरूम संचालक पर मारपीट का आरोप
Unnao News: असोहा के प्रेमशंकर ने पुलिस को बताया कि जय मां मोटर्स पर बाइक लेने गए थे। बाइक के साथ हेलमेट के सवाल पर शोरूम मालिक ने जातिसूचक शब्दों से अपमान किया और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Unnao News: असोहा। शंकरखेड़ा गांव के प्रेमशंकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गुरुवार को कालूखेड़ा स्थित जय मां मोटर्स से टीवीएस कंपनी की बाइक लेने गए थे। बाइक के साथ मिलने वाले हेलमेट के बारे में पूछने पर शोरूम मालिक रोहित गुप्ता ने अगले दिन आने को कहा। शुक्रवार सुबह जब वह हेलमेट लेने पहुंचे तो आरोप है कि शोरूम मालिक ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता की और बिना अनुमति शोरूम में आने की बात कहकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि शोरूम मालिक के एक साथी ने भी मारपीट की।
शोरूम में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह उन्हें बचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को थाने लाई, जहां से परिजन उसे सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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