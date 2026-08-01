Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: हेलमेट मांगने पर शोरूम संचालक पर मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: असोहा के प्रेमशंकर ने पुलिस को बताया कि जय मां मोटर्स पर बाइक लेने गए थे। बाइक के साथ हेलमेट के सवाल पर शोरूम मालिक ने जातिसूचक शब्दों से अपमान किया और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Unnao News: हेलमेट मांगने पर शोरूम संचालक पर मारपीट का आरोप

Unnao News: असोहा। शंकरखेड़ा गांव के प्रेमशंकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गुरुवार को कालूखेड़ा स्थित जय मां मोटर्स से टीवीएस कंपनी की बाइक लेने गए थे। बाइक के साथ मिलने वाले हेलमेट के बारे में पूछने पर शोरूम मालिक रोहित गुप्ता ने अगले दिन आने को कहा। शुक्रवार सुबह जब वह हेलमेट लेने पहुंचे तो आरोप है कि शोरूम मालिक ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता की और बिना अनुमति शोरूम में आने की बात कहकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि शोरूम मालिक के एक साथी ने भी मारपीट की।

शोरूम में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह उन्हें बचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को थाने लाई, जहां से परिजन उसे सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।