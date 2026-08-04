Unnao News: 15 साल से खाली आंगनबाड़ी केन्द्र को मिली सहायिका
Unnao News: उन्नाव के हसनगंज की ग्राम पंचायत सिंघनापुर में 15 साल बाद आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका मनीषा रावत की तैनाती की गई है। ग्राम प्रधान तारावती ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्ति के लिए अवगत कराया। मनीषा रावत को नारी सशक्तिकरण का उदाहरण माना गया। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
Unnao News: उन्नाव। हसनगंज की ग्राम पंचायत सिंघनापुर में 15 सालों से खाली चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका की तैनाती कर दी गई है। मैरिट के आधार पर मनीषा रावत पत्नी विमलेश रावत का चयन कर नियुक्ति की गई। लंबे समय से नियुक्ति न होने के कारण केन्द्र संचालन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ग्राम प्रधान तारावती ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को इससे अवगत कराया था। नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचने पर ग्राम प्रशासक तारावती की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन एक सैकड़ा लोगो की उपस्थिति में ग्राम प्रशासक ने स्वागत सम्मान किया। प्रशासक पुत्र पुत्तन लाल पाल ने कहा कि मनीषा रावत नारी सशक्तिकरण का अटूट उदाहरण हैं जो कि इनकी शिक्षा से संभव हुआ है।
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