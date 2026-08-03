Unnao News: आदर्श शिक्षक सम्मान और विराट कवि सम्मेलन का आयोजन
Unnao News: उन्नाव। अखिल भारतीय साहित्य परिषद्, उन्नाव के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर
Unnao News: उन्नाव। अखिल भारतीय साहित्य परिषद्, उन्नाव के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर आदर्श शिक्षक सम्मान एवं विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन सिविल लाइंस स्थित गणेश मण्डपम गेस्ट हाउस में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा समाज को सही दिशा प्रदान करता है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद् के प्रांतीय अध्यक्ष विजय त्रिपाठी ने उन्नाव को साहित्य की उर्वर भूमि बताते हुए परिषद् की नवगठित जिला कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं और साहित्य के माध्यम से सामाजिक चेतना जागृत करने का संदेश दिया।
इस दौरान प्रवीण कुमार, अनिल वर्मा, डॉ. शशि रंजना अग्निहोत्री, शैलेन्द्र त्रिवेदी, शिव बालक राम सरोज, अनिरुद्ध सौरभ, डॉ. श्रीकेश पाण्डेय, आदित्य दीक्षित, डॉ. अमित अवस्थी तथा डॉ. प्रिंस विश्वकर्मा प्रमुख रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिरुद्ध सौरभ ने किया तथा अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉ. विनय तिवारी ने कार्यक्रम के अन्त में शिक्षकों व वाणी पुत्रों का आभार ज्ञापित किया।
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