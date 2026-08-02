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Unnao News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की बुखार से मौत होने की हुई पुष्टि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव के खुमानखेड़ा गांव में 8 वर्षीय अनुज, प्राथमिक स्कूल का छात्र, को जूनियर स्कूल के छात्रों ने पीट दिया। इसके बाद रात को उसे पेट में दर्द हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली और तेज बुखार से मृत्यु होने का संदेह है।

Unnao News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की बुखार से मौत होने की हुई पुष्टि

Unnao News: उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के खुमानखेड़ा गांव के रहने वाले नरेश कुमार ने बताया कि उसका आठ वर्षीय बेटा अनुज गांव के ही प्राथमिक स्कूल में कक्षा दो का छात्र था। 30 और 31 जुलाई को प्राथमिक स्कूल के बगल में संचालित जूनियर स्कूल के दो छात्रों ने बच्चे को पीट दिया था। घर आने के बाद बेटे ने यह बात परिजनों को बताई थी। फिर अचानक रात में ही उसके पेट में दर्द हुआ तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार न होने पर एक अगस्त की शाम निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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दो छात्रों पर मारपीट का आरोप होने से पुलिस ने रविवार को जिला अस्पताल के डॉ. निरुपम अवस्थी और डॉ. विकास सचान के पैनल से छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृत बच्चे के शरीर में चोट नहीं मिली। तेज बुखार से मौत होने की बात सामने आई। डॉक्टरों ने जांच के लिए विसरा सुरक्षित कराया है।

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