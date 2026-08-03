Unnao News: पूजा के दौरान सांप के डसने से किशोर की बिगड़ी हालत

Unnao News: पूजा के दौरान सांप के डसने से किशोर की बिगड़ी हालत
Unnao News: मोहान, संवाददाता। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के धीरखेड़ा गांव के रहने वाले 17 वर्षीय सौरभ विश्वकर्मा पुत्र शिव कुमार को सोमवार सुबह घर में पूजा करते समय सा
Unnao News: मोहान। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के धीरखेड़ा गांव के रहने वाले 17 वर्षीय सौरभ विश्वकर्मा पुत्र शिव कुमार को सोमवार सुबह घर में पूजा करते समय सांप ने पैर में डस लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे तत्काल हसनगंज सीएचसी ले गए। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. नितिन कुमार ने बताया कि किशोर की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।