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Unnao News: 13 साल की किशोरी ने गर्भ गिराने को निगली दवा, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गंजमुरादाबाद में 13 साल की एक किशोरी ने चाचा द्वारा दुष्कर्म के बाद आठ महीने का गर्भ गिराने के लिए दवा निगल ली। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। किशोरी के माता-पिता लुधियाना में काम कर रहे थे। मामला पुलिस को नहीं बताया गया है और स्थानीय थाना प्रभारी ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

Unnao News: 13 साल की किशोरी ने गर्भ गिराने को निगली दवा, हालत गंभीर

Unnao News: गंजमुरादाबाद। चाचा की हैवानियत की शिकार 13 साल की किशोरी ने आठ माह का गर्भ गिराने के लिए दवा निगल ली। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, पुलिस को मामले की जानकारी नहीं दी गई।बांगरमऊ सीएचसी में शुक्रवार दोपहर खून से लथपथ और दर्द से कराहती 13 साल की किशोरी पहुंची। साथ में उसके परिजन भी रहे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी दादी ने बताया कि किशोरी आठ माह की गर्भवती है। गर्भ गिराने को दवा खा ली।

रक्तस्राव होने पर अस्पताल लेकर आए। बताया कि किशोरी मां-बाप लुधियान में काम करते थे। किशोरी भी साथ रहती थी। वहां रिश्ते चाचा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। लोकलाज के कारण किशोरी ने किसी को नहीं बताया। गर्भवती होने पर घरवालों को पता चला तो उसे गांव ले आए। यहां गर्भ गिराने को दवा खाने पर हालत बिगड़ गई। वहीं, मामले में थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि उन्हें ऐसी को जानकारी नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच-पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी।

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