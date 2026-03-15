पहले मां-बाप अब पति चले गए, मुझसे नहीं हो पा रहा, वीडियो बनाकर महिला ने लगा ली फांसी

उन्नाव में पति की मौत से दुखी 30 वर्षीय एकता ने भावुक वीडियो बनाकर फांसी लगा ली। माता-पिता को पहले ही खो चुकी एकता घर की इकलौती संतान थी। पति की तेरहवीं के अगले दिन उसने 'अंतिम संस्कार अच्छे से करने' की अपील करते हुए आत्महत्या कर ली।

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रियदर्शिनीनगर मोहल्ले में एक 30 वर्षीय महिला ने पति की मौत के सदमे में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले महिला ने एक वीडियो बनाया और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया, जिसमें उसने अपनी बेबसी और अकेलेपन का जो दर्द बयां किया, उसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अकेलेपन और दुखों का अंतहीन सिलसिला मृतका एकता की जिंदगी पिछले कुछ वर्षों से दुखों के भंवर में फंसी हुई थी। एकता अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। महज एक-एक साल के अंतराल में उसने अपने माता-पिता को खो दिया था। माता-पिता के जाने के बाद उसका पति आलोक उर्फ बबलू ही उसका एकमात्र सहारा और पूरी दुनिया था। एकता अपने पति के साथ मायके में ही रहती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, बीते 2 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से पति आलोक की भी अचानक मौत हो गई।

तेरहवीं के बाद गहराया एकाकीपन शुक्रवार को एकता के पति का तेरहवीं संस्कार संपन्न हुआ था। घर में रिश्तेदारों और अपनों की भीड़ जमा थी, जिससे एकता का ध्यान कुछ हद तक बंटा हुआ था। लेकिन जैसे ही शनिवार सुबह भीड़ छंटी और घर में सन्नाटा पसरा, एकता के भीतर का एकाकीपन और मानसिक अवसाद चरम पर पहुंच गया। उसे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा। इसी मानसिक स्थिति में उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपनी अंतिम इच्छाएं और पीड़ा रिकॉर्ड की।