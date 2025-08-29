Unnao teacher beats child back with sticks for not doing homework बेरहमी की हदें पार: होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने 42 डंडे बरसाकर बच्चे की पीठ काली कर डाली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Unnao teacher beats child back with sticks for not doing homework

बेरहमी की हदें पार: होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने 42 डंडे बरसाकर बच्चे की पीठ काली कर डाली

यूपी के उन्नाव जिले में एक टीचर ने बेरहमी की हदें पार दीं। ठवीं के छात्र के होमवर्क न करने पर शिक्षक ने बेरहमी की हद पार कर दी। एक के बाद एक उसकी पीठ पर 40-42 डंडे बरसाकर छात्र की पीठ काली कर दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:04 AM
यूपी में उन्नाव जिले के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छठवीं के छात्र के होमवर्क न करने पर शिक्षक ने बेरहमी की हद पार कर दी। एक के बाद एक उसकी पीठ पर 40-42 डंडे बरसाकर छात्र की पीठ काली कर दी। वह बेहोश होकर कक्षा में ही गिर पड़ा। आरोप है कि परिजनों ने शिक्षक से इलाज कराने की बात कही तो उसने मना कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामला संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तहरीर नहीं मिली है।

अजगैन कोतवाली के केवाना गांव के रहने वाले संतोष गौतम का दस वर्षीय बेटा अरमान पछियाव मोहल्ले के एक इंटर कॉलेज में कक्षा छह का छात्र है। उसका बड़ा भाई और छोटी बहन भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अरमान की मां उमा ने बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से बेटा एक सप्ताह स्कूल नहीं गया था। इस वजह से उसका काम पिछड़ गया था। मंगलवार को जब वह स्कूल गया तो एक शिक्षक ने होमवर्क दिखाने को कहा। आरोप है कि बेटे ने होमवर्क पूरा न होने की बात कही तो शिक्षक ने 40-42 डंडे उसकी पीठ पर बरसा दिए। इससे वह बेहोश हो गया।

सूचना पर वह लोग स्कूल पहुंचे तो भी शिक्षक ने कोई पछतावा नहीं व्यक्त किया। बच्चे का इलाज कराने से भी मना कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने बेटे का इलाज कराया। उमा ने कहा कि शुक्रवार को वह कार्रवाई के लिए अधिकारियों से मिलेंगी। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है लेकिन अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच कराई जा रही है। शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी।

