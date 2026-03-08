Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गूगल मैप के भरोसे निकले युवकों की कार नाले में लटकी, शादी में उन्नाव जाते समय हादसा

Mar 08, 2026 05:49 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, उन्नाव, संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में उन्नाव के बीघापुर में गूगल मैप के सहारे शादी में जा रहे दो युवकों की कार रास्ता भटकने के कारण नाले में लटक गई। स्थानीय राहगीरों ने समय रहते युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। शनिवार को हाइड्रा से कार निकाली गई।

गूगल मैप के भरोसे निकले युवकों की कार नाले में लटकी, शादी में उन्नाव जाते समय हादसा

Unnao News: आधुनिक दौर में मोबाइल नेविगेशन और गूगल मैप ने यात्राओं को सुगम जरूर बनाया है, लेकिन इसके अंधाधुंध इस्तेमाल से होने वाले हादसों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है, जहाँ गूगल मैप के बताए रास्ते पर भरोसा कर शादी समारोह में जा रहे दो युवक रास्ता भटक गए। उनकी कार एक गहरे नाले के किनारे हवा में लटक गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद राहगीरों ने फुर्ती दिखाई और कार में फंसे युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

नहीं थी रास्ते की जानकारी

जानकारी के अनुसार, कानपुर के नौबस्ता निवासी संदीप और सुनील कुमार शुक्रवार रात कार से उन्नाव के बारासगवर थाना क्षेत्र स्थित भगवंतखेड़ा गांव जा रहे थे। वहां सूर्यपाल यादव के घर आयोजित एक शादी समारोह में उन्हें शामिल होना था। चूंकि युवकों को गांव के सटीक रास्ते की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी कार में गूगल मैप चालू किया और भगवंतखेड़ा की लोकेशन डालकर सफर शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें:मुसलमान आज के राक्षस, खत्म करना जरूरी, पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के बिगड़े बोल

संदीप ने बताया कि गूगल मैप उन्हें मुख्य मार्ग से हटाकर ग्रामीण इलाकों की ओर ले गया। मैप के अनुसार गांव का रास्ता लालकुआं से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर दिखाया जा रहा था। इसी डिजिटल निर्देश के आधार पर वे आनंदी मंदिर से रुझई मार्ग की ओर मुड़ गए। शुरुआत में रास्ता पक्का था, लेकिन धीरे-धीरे सड़क कच्ची और बेहद संकरी होती गई। रात का समय होने के कारण उन्हें रास्ते की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ।

नाला देख मोड़ने लगे कार, तभी हुआ हादसा

कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद युवकों को अहसास हुआ कि रास्ता केवल पैदल चलने लायक है और वहां से चार पहिया वाहन ले जाना असंभव है। जब उन्होंने कार को वापस मोड़ने का प्रयास किया, तो बीघापुर-रुझई मार्ग पर शारदा नहर के पास अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। कार फिसलकर सीधे नाले के किनारे की ढलान पर जा अटकी और हवा में लटक गई।

कार को खतरनाक स्थिति में फंसा देख दोनों युवक बुरी तरह घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। शोर सुनकर पास से गुजर रहे राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकाला। शनिवार सुबह हाइड्रा मशीन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला जा सका।

ये भी पढ़ें:डीजे को लेकर खूनी संघर्ष में एक और युवक की मौत, आरोपी का हाफ एनकाउंटर
ये भी पढ़ें:सीएम योगी की सख्ती का असर, छात्रा को घर में घुसकर गोली मारने वाले का हाफ एनकाउंट

सावधानी की अपील

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब गूगल मैप ने किसी को धोखा दिया हो। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मैप शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं होते। विशेषज्ञों और पुलिस ने भी अपील की है कि अनजान या सुनसान रास्तों पर केवल तकनीक के भरोसे न रहें और स्थानीय लोगों से रास्ता पूछना बेहतर विकल्प है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Unnao News UP Police Viral News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |