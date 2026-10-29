अविवाहित बहन को भी मिलेगी पारिवारिक पेंशन, हाईकोर्ट का अहम फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। अविवाहित बहन को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। कोर्ट ने मृत सरकारी कर्मचारी की अविवाहित बहन को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने संबंधी आदेश निरस्त कर दिया।
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम निर्णय में कहा है कि शासनादेश के जरिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक सेवा नियमों को बदला या निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने मृत सरकारी कर्मचारी की अविवाहित बहन को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने संबंधी आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही, छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पेंशन के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने शमीन खान की याचिका पर पारित किया गया। याची के अनुसार, उनके दिवंगत भाई ने अपनी सेवा पुस्तिका में उन्हें पारिवारिक पेंशन के लिए नामित किया था। इसके बावजूद 5 दिसंबर 2025 को उनका दावा खारिज कर दिया गया। इसके लिए 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि अविवाहित बहन मृत कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(5) का उल्लेख किया। न्यायालय ने कहा कि उक्त नियम में अविवाहित और विधवा बहनों को परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने भी अपने जवाब में इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि याची मृत कर्मचारी की अविवाहित बहन है।
छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पेंशन
पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक सेवा नियमों में कार्य पालिका के आदेश या शासनादेश के माध्यम से बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे नियमों में संशोधन के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। शासनादेश के आधार पर वैधानिक नियमों को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। इस आधार पर कोर्ट ने याची को पारिवारिक पेंशन देने से इन्कार करने संबंधी आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को निर्देश दिया कि मृत कर्मचारी की मृत्यु की तिथि 15 मई 2024 से वास्तविक भुगतान होने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पेंशन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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