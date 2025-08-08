unknown woman body was mistook as that of a mother and postmortem was conducted When returned he found his mother alive अज्ञात महिला के श‌व को मां समझकर करा दिया पोस्टमार्टम, लौटे तो मां जिंदा मिली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsunknown woman body was mistook as that of a mother and postmortem was conducted When returned he found his mother alive

अज्ञात महिला के श‌व को मां समझकर करा दिया पोस्टमार्टम, लौटे तो मां जिंदा मिली

यूपी के अलीगढ़ में अज्ञात महिला के श‌व को मां समझकर पोस्टमार्टम करा दिया। शाम को परिजन शव लेकर घर पहुंचे और उसे दफनाने की तैयारी तक कर ली। इसी बीच मां जिंदा लौट आई। सबके होश उड़ गए।

Deep Pandey अलीगढ़, हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 09:33 AM
share Share
Follow Us on
अज्ञात महिला के श‌व को मां समझकर करा दिया पोस्टमार्टम, लौटे तो मां जिंदा मिली

यूपी में अलीगढ़ में रोरावर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला की ट्रेन की चपेट में मौत के बाद शव की गलत तरीके से शिनाख्त ने सबके होश उड़ा दिए। घटना के बाद एक महिला व उसके भाई ने शव की शिनाख्त अपनी मां के रूप में की। इसी आधार पर पुलिस ने पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम करा दिया। शाम को परिजन शव लेकर घर पहुंचे और उसे दफनाने की तैयारी तक कर ली। इसी बीच मां जिंदा लौट आई। इसे देख परिजन व पुलिसकर्मी दंग रह गए। देररात तक फिर से महिला के शव को अज्ञात में दर्ज कराकर मोर्चरी भिजवाने की प्रक्रिया की जा रही थी।

गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एक महिला रोरावर क्षेत्र के तालसपुर पुलिया के पास रेलवे लाइन पर घूम रही थी। तभी एक मालगाड़ी वहां से गुजरी, जिसकी चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। रेलवे कर्मचारियों की सूचना पर रोरावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर रोरावर विजय सिंह ने बताया कि मौके पर ही बिहारी कॉलोनी भुजपुरा निवासी जमीला व उसके भाई बबलू ने पहुंचकर शव की शिनाख्त अपनी मां मीना (60) पत्नी वशीर खां के रूप में कर ली। परिवार मूलरूप से मडराक थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर का है। पुलिस ने पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर गांव शाहपुर पहुंचे। इसी बीच जानकारी मिली कि मां मीना भुजपुरा स्थित घर पर पहुंच गई है।

ये भी पढ़ें:राहुल के आरोपों को चुनाव आयोग ने नकारा, लखनऊ- वाराणसी में दर्ज नहीं मिले मतदाता

एसीएमओ डॉ. खानचंद्र ने बताया कि पोस्टमार्टम पर जो शव आते हैं, उनकी सारी लिखा-पढ़ी पुलिस ही करती है। पुलिस ही शिनाख्त कराती है और परिवार वालों की सुपुर्दगी में देती है। पुलिस स्तर से कोई त्रुटि हुई होगी।

Up News UP News Today Aligarh News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |