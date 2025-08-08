यूपी के अलीगढ़ में अज्ञात महिला के श‌व को मां समझकर पोस्टमार्टम करा दिया। शाम को परिजन शव लेकर घर पहुंचे और उसे दफनाने की तैयारी तक कर ली। इसी बीच मां जिंदा लौट आई। सबके होश उड़ गए।

यूपी में अलीगढ़ में रोरावर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला की ट्रेन की चपेट में मौत के बाद शव की गलत तरीके से शिनाख्त ने सबके होश उड़ा दिए। घटना के बाद एक महिला व उसके भाई ने शव की शिनाख्त अपनी मां के रूप में की। इसी आधार पर पुलिस ने पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम करा दिया। शाम को परिजन शव लेकर घर पहुंचे और उसे दफनाने की तैयारी तक कर ली। इसी बीच मां जिंदा लौट आई। इसे देख परिजन व पुलिसकर्मी दंग रह गए। देररात तक फिर से महिला के शव को अज्ञात में दर्ज कराकर मोर्चरी भिजवाने की प्रक्रिया की जा रही थी।

गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एक महिला रोरावर क्षेत्र के तालसपुर पुलिया के पास रेलवे लाइन पर घूम रही थी। तभी एक मालगाड़ी वहां से गुजरी, जिसकी चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। रेलवे कर्मचारियों की सूचना पर रोरावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर रोरावर विजय सिंह ने बताया कि मौके पर ही बिहारी कॉलोनी भुजपुरा निवासी जमीला व उसके भाई बबलू ने पहुंचकर शव की शिनाख्त अपनी मां मीना (60) पत्नी वशीर खां के रूप में कर ली। परिवार मूलरूप से मडराक थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर का है। पुलिस ने पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर गांव शाहपुर पहुंचे। इसी बीच जानकारी मिली कि मां मीना भुजपुरा स्थित घर पर पहुंच गई है।