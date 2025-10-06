university UP will become hub digital learning Governor will inaugurate it डिजिटल लर्निंग का हब बनेगा यूपी का यह विश्वविद्यालय, राज्यपाल करेंगी उद्घाटन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड मिलने के बाद से लगातार बदलाव जारी है। इसी क्रम में अब विश्वविद्यालय में डिजिटल लर्निंग हब में एआई मोड में छात्र पढ़ाई कर सकेंगे।

Dinesh Rathour बरेली, अंकित शुक्लाMon, 6 Oct 2025 02:21 PM
एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को नैक में ए प्लस प्लस ग्रेड मिलने के बाद से लगातार बदलाव जारी है। इसी क्रम में अब विश्वविद्यालय में डिजिटल लर्निंग हब में एआई मोड में छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्य का शुभारंभ करेंगी।‎विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इस धनराशि का इस्तेमाल विद्यार्थी हित सर्वोपरि के उद्देश्य से किया जा रहा हैं। डिजिटल लर्निंग हब में विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने को प्राथमिकता पर रखा गया है। आधुनिक लैब, खेल सुविधा और अन्य संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा। ‎विश्वविद्यालय में पीएम उषा के समन्वयक प्रो. संजय मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय का चयन फरवरी में हुआ था। इन कार्यों से विश्वविद्यालय को वैश्विक पटल पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी।

‎‎छात्रों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

‎विद्यार्थियों को अनुसंधान करने के लिए आधुनिक उपकरण, लैब और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधा मिल सकेगी। 100 करोड़ रुपये के बजट में 31 करोड़ रुपये से बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ट्रांजिट छात्रावास, डिजिटल लर्निंग हब, इन्क्यूबेटिंग पायलट सुविधा, साइबर और फॉरेंसिंक लैब, रिन्यूवल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब आदि शामिल होगा।

‎‎लैब में होंगे आधुनिक उपकरण

‎33 करोड़ रुपये से लैब में इस्तेमाल होने वाले उपकरण की खरीद होगी। 19 करोड़ रुपये से सभी लैब का नवीनीकरण, छात्रावास, कक्षा आदि की मरम्मत की जाएगी। 17 करोड़ रुपये से प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र कार्यक्रम, कौशल विकास, रोजगारपरक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। डिजिटल कंटेंट स्‍टडी वेब्‍स ऑफ ऐक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्‍पायरिंग माइंड्स स्वयं प्‍लेटफॉर्म पर होस्‍ट किया जाएगा। टेक्‍नोलॉजी और एडमिनिस्‍ट्रेटिव डिलिवरी का जिम्‍मा समर्थ प्‍लेटफॉर्म पर होगा। इसे 'हब एंड स्‍पोक' मॉडल पर बनाया गया है। स्वयं और समर्थ हब की भूमिका में होंगे जबकि उच्‍च शिक्षा संस्‍थान स्‍पोक होंगे जो डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करेंगे।

