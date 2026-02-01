यूपी के इस जिले में बन सकती है यूनिवर्सिटी टाउनशिप, तैयार होंगे कुशल युवा; बजट ने खोली राह

संक्षेप: लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एमके अग्रवाल ने कहा कि नोएडा दिल्ली NCR का चमकता सितारा है। यहां पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने से हरियाणा और राजस्थान को भी लाभ होगा। नोएडा में प्रतिभावान व उच्च योग्यता वाले युवा जॉब करते हैं। डाटा सेंटर और फिल्म सिटी भी है।

औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने में केंद्र सरकार राज्यों की मदद करेगी। पूरे देश में पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी के नोएडा में एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जा सकती है। दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा होने के साथ-साथ यह मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में अग्रणी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एमके अग्रवाल कहते हैं कि नोएडा दिल्ली एनसीआर का चमकता सितारा है। यहां पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने से हरियाणा व राजस्थान को भी लाभ होगा। नोएडा में प्रतिभावान व उच्च योग्यता वाले युवा जॉब करते हैं। डाटा सेंटर व फिल्म सिटी भी है। यही नहीं अभी यूपी सरकार ने दावोस में 2.25 लाख करोड़ का एमओयू एआई और डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किया है।

ऐसे में केंद्र के सहयोग से अगर यूपी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करेगा तो यहां उच्च योग्यता वाले युवा तैयार करने में मदद मिलेगी। जिन्हें हाथों-हाथ रोजगार मिलेगा। छात्रों को आवासीय कॉप्लेक्स की सुविधा, विश्वविद्यालय के स्किल सेंटर में छात्रों को हुनरमंद बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा और इंडस्ट्री एक-दूसरे से जुड़ेंगी। छात्रों को आसानी से रोजगार मिलेगा और इंडस्ट्री को कुशल युवा मिल सकेंगे।

केंद्र के खजाने से यूपी को 4.26 लाख करोड़ यूनिवर्सिटी टाउनशिप के अलावा भी केंद्रीय बजट से यूपी के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। प्रदेश को केंद्र सरकार के खजाने से 4.26 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और राज्य में चल रहीं केंद्रीय योजनाओं को गति मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए आम बजट में वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 4.26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिलेगी।