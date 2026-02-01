Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsuniversity township noida uttar pradesh could develop preparing skilled youth union budget 2026 opened the way
यूपी के इस जिले में बन सकती है यूनिवर्सिटी टाउनशिप, तैयार होंगे कुशल युवा; बजट ने खोली राह

यूपी के इस जिले में बन सकती है यूनिवर्सिटी टाउनशिप, तैयार होंगे कुशल युवा; बजट ने खोली राह

संक्षेप:

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एमके अग्रवाल ने कहा कि नोएडा दिल्ली NCR का चमकता सितारा है। यहां पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने से हरियाणा और राजस्थान को भी लाभ होगा। नोएडा में प्रतिभावान व उच्च योग्यता वाले युवा जॉब करते हैं। डाटा सेंटर और फिल्म सिटी भी है।

Feb 01, 2026 07:48 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने में केंद्र सरकार राज्यों की मदद करेगी। पूरे देश में पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी के नोएडा में एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जा सकती है। दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा होने के साथ-साथ यह मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में अग्रणी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एमके अग्रवाल कहते हैं कि नोएडा दिल्ली एनसीआर का चमकता सितारा है। यहां पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने से हरियाणा व राजस्थान को भी लाभ होगा। नोएडा में प्रतिभावान व उच्च योग्यता वाले युवा जॉब करते हैं। डाटा सेंटर व फिल्म सिटी भी है। यही नहीं अभी यूपी सरकार ने दावोस में 2.25 लाख करोड़ का एमओयू एआई और डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किया है।

ये भी पढ़ें:उन्हें सिर नहीं उठाने देना है, योगी ने किया सचेत; बोले-विभाजनकारी शक्तियां...

ऐसे में केंद्र के सहयोग से अगर यूपी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करेगा तो यहां उच्च योग्यता वाले युवा तैयार करने में मदद मिलेगी। जिन्हें हाथों-हाथ रोजगार मिलेगा। छात्रों को आवासीय कॉप्लेक्स की सुविधा, विश्वविद्यालय के स्किल सेंटर में छात्रों को हुनरमंद बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा और इंडस्ट्री एक-दूसरे से जुड़ेंगी। छात्रों को आसानी से रोजगार मिलेगा और इंडस्ट्री को कुशल युवा मिल सकेंगे।

केंद्र के खजाने से यूपी को 4.26 लाख करोड़

यूनिवर्सिटी टाउनशिप के अलावा भी केंद्रीय बजट से यूपी के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। प्रदेश को केंद्र सरकार के खजाने से 4.26 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और राज्य में चल रहीं केंद्रीय योजनाओं को गति मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए आम बजट में वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 4.26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिलेगी।

ये भी पढ़ें:विकसित भारत की संकल्पना का रोडमैप, केंद्रीय बजट पर बोले CM योगी

पिछले बजट के मुकाबले यह करीब 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्र सरकार से मिलने वाली यह राशि यूपी के विकास की गति में अतिरिक्त ऊर्जा देगा। केंद्रीय करों से राज्यों को दी जाने वाली राशि का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास आएगा। तकरीबन 2.68 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। पिछले बजट के मुकाबले यह 13 हजार करोड़ रुपये ज्यादा हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |